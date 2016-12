Szanowni Państwo!

Fot. Paweł Milczyński

Od powstania portalu internetowego Hatatitla w 2002 roku rynek jeździecki w Polsce uległ wielu przeobrażeniom. W tym czasie pojawiły się w sieci tysiące stron internetowych poświęconych koniom i jeździectwu. Na początku Hatatitla zawierała niewielką bazę artykułów, dział ogłoszeń drobnych, forum dyskusyjne. W ciągu wielu lat istnienia portal się rozwinął, pojawiło się w nim wiele nowych działów, m.in. e-kartki, baza ogierów, galerie, blogi. Uruchomiliśmy także ksiągarnię internetową, a następnie sklep jeździecki.

Dzisiaj, po 12 latach, postanowiliśmy zamknąć portal. 12 lat na rynku to dużo. 12 lat na rynku internetowym to epoka. Bardzo trudno rozstać się z naszym dziełem, nad którym pracowaliśmy tyle lat. Praca w portalu to jednak nie tylko projektowanie, programowanie, zbieranie i porządkowanie informacji. To także ludzie, których mieliśmy przyjemność poznać, porozmawiać na fascynujące nas tematy jeździeckie. Wszystkim Wam z głębi serca dziękujemy.

W miejsce dawnego portalu umieściliśmy nową wersję sklepu jeździeckiego Hatatitla. Zmieniamy jednocześnie specjalizację sklepu na western. Sprzęt jeździecki używany do dyscyplin klasycznych będziemy systematycznie wyprzedawać, a ofertę sprzętu western będziemy poszerzać.

Nowa odsłona sklepu Hatatitla da Państwu nowe możliwości. Teraz dokonywanie zakupów jeździeckich jest jeszcze prostsze.

Czy wymagamy ponownej rejestracji? Nie, w nowym sklepie nie ma kont użytkowników. Wystarczy dodać potrzebne produkty do koszyka i wypełnić formularz zamówienia.

Mamy nadzieję, że nasza oferta przypadnie Państwu do gustu.

Podlinkuj stronę