Jak dokonywać zakupów w sklepie

Dokonywanie zakupów w sklepie jest szybkie i proste. Poniżej opisaliśmy wszystkie etapy składania zamówienia w sklepie.

Zupełnie, jak w sklepie samoobsługowym!

Zakupy w sklepie Hatatitli odbywają się podobnie, jak w klasycznym sklepie samoobsługowym. Najpierw chodzimy po sklepie i dodajemy interesujące nas produkty do koszyka. Gdy uznajemy, że na dzisiaj nam już wystarczy, idziemy do kasy (czyli składamy zamówienie).

Znajdź interesujący Cię produkt

Jeśli chcą Państwo kupić konkretny produkt, a nie wiedzą jak go odnaleźć w naszym sklepie, polecamy skorzystać z wyszukiwarki produktów lub przejść bezpośrednio do sklepu, by przeglądnąć całą dostępną ofertę.

Korzystanie z wyszukiwarki produktów

Mogą Państwo wpisać nazwę lub fragment nazwy szukanego produktu w polu Nazwa np. "hackamo".

Po wpisaniu słowa można nacisnąć na klawiaturze klawisz "Enter" lub nacisnąć lewym przyciskiem myszki na klawisz "Szukaj".

Mogą Państwo dodatkowo ograniczyć kryteria wyszukiwania, aby odnaleźć poszukiwany towar. Po przeszukaniu bazy pojawia się lista produktów spełniających kryteria wyszukiwania. Aby przejść na interesujący produkt, należy na niego kliknąć. Szczegółowe informacje na temat wyszukiwarki zamieszczono w pomocy.

Przeglądanie oferty sklepu

Przeglądanie naszej oferty najlepiej zacząć od strony głównej sklepu.

Sklep Hatatitli ma wszystkie produkty poukładane w strukturę drzewiastą złożoną z kategorii produktów (grup produktów), które mogą w sobie zawierać podkategorie (podgrupy).

W lewym menu są wyświetlane kategorie główne.

Kategorie główne

Wewnątrz każdej kategorii (i podkategorii) są wyświetlane w górnej części strony podkategorie.

Podkategorie

Aby przejść do wybranej kategorii głównej lub podkategorii, wystarczy kliknąć na interesujący link.

Dla ułatwienia nawigacji w sklepie (jak i w całym serwisie) nad tytułem wyświetlamy ścieżkę pokazującą, gdzie w danym momencie się znajdujemy. Aby przyjść o poziom (lub kilka poziomów) wyżej, należy kliknąć na odpowiedni link na ścieżce.

Ścieżka pokazująca, gdzie w danym momencie się znajdujemy.

W każdej kategorii są wyświetlane produkty z bieżącej kategorii wraz z produktami znajdującymi się we wszystkich podkategoriach bieżącej kategorii. Dzięki takiemu rozwiązaniu można łatwo przeglądnąć np. ofertę książek hodowlanych traktujących temat zarówno ogólnie, jak i szczegółowo (wraz z książkami na temat genetyki i ras koni).

Aby przejść na interesujący produkt, należy na niego kliknąć.

Nie znalazłem(am) poszukiwanego produktu

Może się zdarzyć, że nie znajdą Państwo poszukiwanego produktu w naszym sklepie. W takich sytuacjach prosimy o kontakt z nami. Sprawdzimy dla Państwa naszą bazę i wyślemy informacje na temat dostępności produktu. Wszelkie informacje potrzebne do kontaktu znajdują się na stronie kontaktu.

Dodawanie produktu do koszyka

Aby dodać produkt do koszyka, należy przejść na kartę produktu. Na karcie produktu podajemy wszystkie możliwe informacje na temat bieżącego produktu, a także przedstawiamy jedno lub więcej zdjęć.

Aby dodać produkt do koszyka, należy nacisnąć klawisz "Do koszyka", znajdujący się na liście pod zdjęciem produktu. Niektóre produkty mają na liście jedną pozycję (np. książki). Część produktów ma ich więcej (np. kilka rozmiarów, kolorów). Mogą Państwo przed dodaniem produktu do koszyka zmienić ilość, a następnie nacisnąć klawisz "Dodaj do koszyka".

Ten produkt można dodać do koszyka

Ten produkt jest już w koszyku

W koszyku jest jeden produkt o wartości 85,00 zł.

Po dodaniu produktu do koszyka pojawia się w okienku informacja, że produkt został dodany. Jeśli w koszyku znajdują się już jakieś produkty, okienko wygląda nieco inaczej. Są w nim wyświetlane dodatkowo informacje o liczbie produktów w koszyku oraz wartości całego towaru w koszyku. Wartość ta nie zawiera kosztów przesyłki, ponieważ o tym zadecydują Państwo w następnym kroku, przy składaniu zamówienia. Cennik wysyłek znajduje się na stronie Cennik wysyłek.

Koszyk z produktami

Ikona koszyka

W każdym momencie mogą Państwo zobaczyć zawartość swojego koszyka, przechodząc na stronę Koszyk.

Ilość poszczególnych produktów w koszyku mogą Państwo modyfikować. Mogą Państwo także usunąć z koszyka produkty, którymi nie są już Państwo zainteresowani.

Składanie zamówienia

Jeśli zdecydowali się Państwo na złożenie zamówienia, prosimy kliknąć na link Złóż zamówienie.

Proces składania zamówienia składa się z kilku formularzy, przez które trzeba przejść, aby sfinalizować zakup. Jest to co prawda trochę bardziej skomplikowane, niż w przypadku zakupów w sklepie rzeczywistym, ale jak się za chwilę Państwo przekonają, jest to bardzo proste. Nad formularzem umieszczono podgląd przedstawiający w formie graficznej kroki formularza.

Podgląd kroków formularza. Aktualnym krokiem jest tutaj Rodzaj transportu i płatności.

Wybór rodzaju przesyłki i formy płatności

Wybór rodzaju transportu i formy płatności

Najpierw należy wybrać rodzaj transportu i formę płatności. Oba te elementy są ze sobą ściśle powiązane. Od nich zależy wartość całego zamówienia.

Przy każdej pozycji jest podana cena danej opcji. Po kliknięciu na daną pozycję (na kółko klawisza radiowego lub na nazwę opcji) formularz się przeładowuje.

Pod listą opcji rodzaju transportu i formy płatności znajduje się lista pozycji zamówienia. Ostatnią pozycją jest "Koszt przesyłki". Po wybraniu jakiejkolwiek opcji przesyłki na tej liście pojawi się jej nazwa wraz z ceną. Pod listą pozycji znajduje się podsumowanie całej kwoty do zapłaty. Mogą Państwo dowolną liczbę razy klikać na opcje rodzaju transportu i formy płatności i sprawdzać, ile będzie wynosiła wartość całego zamówienia.

Jeśli chcą Państwo zmodyfikować listę zamawianych produktów, prosimy nacisnąć klawisz "Wróć do koszyka", znajdujący się pod listą pozycji bądź przejść do koszyka używając odpowiedniego linku znajdującego się w lewym menu.

Aby przejść do kolejnego etapu, prosimy nacisnąć klawisz "Dalej".

Dane kontaktowe

Na tej zakładce należy podać dane kontaktowe zamawiającego. W przypadku dodatkowych pytań będziemy się kontaktować z osobą podaną w tym kroku.

Jeśli chca Państwo otrzymać fakturę VAT, prosimy zaznaczyć opcję dotyczącą wyastawienia faktury.

Adres wysyłki

Na tej zakładce należy podać imię/nazwisko lub firmę oraz dokładny adres. Pod ten właśnie adres przesyłka zostanie Państwu dostarczona.

Dane do faktury VAT

Na tej zakładce należy podać dane do faktury VAT.

Uwagi

Mogą tutaj Państwo wpisać swoje uwagi dotyczące formy realizacji zamówienia, opcji dodatkowych.

Podsumowanie

Jest to ostatnia strona formularza zamówienia. Jeśli wyświetlone dane są nieprawidłowe, należy kliknąć na klawisz "Wróć", aby je poprawić.

Kliknięcie linku "Złóż zamówienie" spowoduje zatwierdzenie Państwa zamówienia.

Kupiłem(am) i co dalej?

Po złożeniu zamówienia, jest ono umieszczane w naszym systemie. Po przyjęciu zamówienia do realizacji skompletujemy cały towar, ewentualnie sprowadzimy brakujące pozycje od naszych dostawców i zapakujemy.

Wszelkie informacje na temat zasad realizacji zamówień znajdą Państwo w regulaminie sklepu.

