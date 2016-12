Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie potrzebne infomacje, aby się z nami skontaktować. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, chcą nas o czymś poinformować bądź mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z nami.

Adres korespondencyjny

Hatatitla Paweł Milczyński

ul. Dziadoszańska 31/6

54-153 Wrocław, Polska

Na powyższy adres prosimy kierować listy, oferty, a także ewentualne zwroty towaru zakupionego w naszym sklepie.

Kontakt z nami

Paweł Milczyński

tel. +48 509 414 775

Formularz kontaktu

Jeśli chcą Państwo się z nami skontaktować, a nie mają Państwo w tym momencie dostępu do programu pocztowego ani telefonu, mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktu.

Dane do przelewu

Nazwa odbiorcy: Hatatitla Paweł Milczyński Adres odbiorcy: ul. Dziadoszańska 31/6, 54-153 Wrocław, Polska Konto bankowe: PKO Bank Polski (Inteligo) Nr rachunku: 50 1020 5558 1111 1226 4200 0015

Informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej

Serwis internetowy Hatatitla jest prowadzony przez firmę Hatatitla Paweł Milczyński z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dziadoszańskiej 31/6. Firma została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 167735 w dniu 7.07.2003 roku przez Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej we Wrocławiu.

NIP: 894-264-68-41 Regon: 932926670 Jesteśmy płatnikiem VAT

Podlinkuj stronę