Sklep internetowy posiada rozbudowany system wyszukiwania informacji. Umożliwia on wyszukiwanie informacji w wielu działach jednocześnie lub w każdym dziale oddzielnie.

Wyszykiwanie w wielu działach jednocześnie

W przypadku wyszykiwania informacji w wielu działach jednocześnie dostępne jest tylko jedno pole: Szukana fraza. Wpisany tekst wyszukiwany jest w całym serwisie.

Wyszukiwanie zaawansowane w poszczególnych działach

Wyszukiwanie zaawansowane daje wielkie możliwości wyszukiwania potrzebnych informacji. Poza polami specyficznymi dla danego działu, formularz wyszukiwarki zawiera kilka standardowych pól używanych w każdym dziale.

Widok wyniku

Pole Widok wyniku umożliwia wybranie rodzaju widoku, jaki ma być użyty do prezentacji wyników wyszukiwania. Różne działy zawierają inne zestawy widoków z powodu specyfiki prezentowanych danych. Przykładowo artykuły mogą być prezentowane w formie listy albo tabeli, produkty mogą być prezentowane dodatkowo jako galeria i ikony. Imprezy jeździeckie mogą być prezentowane w formie kalendarza miesięcznego.

Sortowanie wyniku

Pole Sortowanie wyniku umożliwia wybranie pola, według którego mają być sortowane wyniki wyszukiwania. Dodatkowo można określić, czy sortowane wyniki mają być pokazane w porządku rosnącym, czy malejącym.

Artykuły

Baza artykułów obejmuje regulamin, informacje o nowościach, pomoc.

Szukana fraza

W polu Szukana fraza mogą Państwo wpisać szukane słowo lub jego fragment. Jeśli wpiszą Państwo kilka słów oddzielonych spacjami, wtedy system postara się odnaleźć dokumenty zaiwerające każde z wpisanych słów (lub ich fragmentów).

Wyszukiwanie ścisłe

Zaznaczenie tej opcji powoduje wymuszenie wyszukiwania podanych słów w tekście dokładnie tak, jak je wpisano. Jeśli opcja ta jest odznaczona, system wyszukuje także słowa podobne, np. SIODŁO jest traktowane tak samo jak SIODLO.

Przeszukiwane kategorie

Mogą tutaj Państwo zaznaczyć jedną lub wiele kategorii dokumentów, które mają być uwzględnione przy wyszukiwaniu.

Autor

Kryteria wyszukiwania można ograniczyć do dokumentów określonego autora.

Data publikacji

Opcja jest przydatna, gdy znają Państwo datę publikacji dokumentu, a nie pamiętają Państwo tytułu lub w wynikach wyszukiwania pojawia się zbyt wiele dokumentów.

Produkty

Wybranie opcji Produkty umożliwia wyszukiwanie produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym.

Szukana fraza

W polu Szukana fraza mogą Państwo wpisać szukane słowo lub jego fragment.

Kod produktu

Kod produktu umożliwia odnalezienie produktu dla podanego kodu.

Dostępność

Pole Dostępność pozwala wybrać produkty dostępne oraz dostępne na zamówienie, a także książki i czasopisma o nakładach już wyczerpanych.

Pole Producent/wydawca pozwala wybrać produkty wybranego producenta/wydawcy.

Kolor

Pole Kolor umożliwia wyszukiwanie produktów o wybranej kolorystyce. Ułatwi to Państwu dobranie kolorystyczne np. owijek i kantara do czapraku.

Kategoria produktów

Pole Kategoria produktów filtruje produkty należące do wybranej kategorii. Zaznaczając pole Szukaj także w podkategoriach zostaną pokazane także produkty należące do wszystkich podkategorii wybranej kategorii. Odznaczając to pole, w wynikach wyszukiwania pokażą się tylko produkty przypisane do danej kategorii.

Autor

Pole Autor filtruje książki wybranego autora.

ISBN

Pole ISBN umożliwia odnalezienie książki o podanym numerze ISBN.

ISSN

Pole ISSN umożliwia odnalezienie czasopisma o podanym numerze ISSN.

Język

Pole Język filtruje książki i czasopisma napisane w wybranym języku. Ta opcja jest bardzo przydatna do wyszukiwania książek obcojęzycznych.

