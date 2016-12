Jesteś w: Pomoc Sposób wysyłki i formy płatności w sklepie Sklep jeździecki Hatatitla Koszyk Drukuj Pomoc Poniższa tabela przedstawia aktualnie dostępne rodzaje transportu towaru, formy płatności oraz odpowiadające opłaty manipulacyjne związane z daną usługą. Firma kurierska lub pocztowa Wysyłka Forma płatności Ciężar paczki Cena brutto Uwagi Bez transportu Odbiór osobisty (Wrocław, os. Kozanów) Gotówka 0,00 zł Odbiór na terenie Wrocławia, os. Kozanów. Skontaktujemy się z Państwem, gdy paczka będzie gotowa. Odbiór osobisty (Wrocław, os. Nowy Dwór) Gotówka 0,00 zł Odbiór na terenie Wrocławia, os. Nowy Dwór. Skontaktujemy się z Państwem, gdy paczka będzie gotowa. DPD

Przesyłka krajowa Przedpłata do 30,0 kg 15,00 zł Hatatitla

Rodzaj transportu i koszty ustalane indywidualnie Ustalana indywidualnie 10,0 kg - 200,0 kg 0,00 zł Po przeanalizowaniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem z propozycją rodzaju transportu i formy płatności. Poczta Polska

List polecony ekonomiczny Przedpłata do 1,0 kg 6,00 zł List polecony priorytetowy Przedpłata do 1,0 kg 8,00 zł Paczka ekonomiczna Przedpłata do 5,0 kg 15,00 zł Paczka priorytetowa Przedpłata do 5,0 kg 16,00 zł Uwagi do form płatności Przedpłata Przy formie płatności "przedpłata" zamówiony towar zostanie wysłany dopiero po wpłacie pieniędzy za towar i przesyłkę na nasz rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Wszystkie dane potrzebne do przelewu znajdują się na stronie kontaktu http://hatatitla.biz/n18.html Płatność prosimy zrealizować dopiero po otrzymaniu od nas potwierdzenia zamówienia, ponieważ w przypadku braku dostępności niektórych towarów kwota do zapłaty może się nieco różnić od kwoty z zamówienia. W tytule przelewu lub przekazu pocztowego prosimy podać numer zamówienia.